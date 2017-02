Door Julian Huijbregts, donderdag 23 februari 2017 07:48, 5 reacties • Feedback

Fitbit heeft eind vorig jaar 23 miljoen dollar betaald voor de overname van Pebble. Dat blijkt uit de kwartaalcijfers van de fabrikant. Ten tijde van de overname werd het overnamebedrag niet bekendgemaakt. Fitbit leverde vorig jaar 22,3 miljoen wearables.

Uit de kwartaalcijfers blijkt ook dat Fitbit een bedrag van 15 miljoen dollar heeft betaald voor de overname van smartwatchmaker Vector. Die transactie vondt plaats in januari dit jaar. In de laatste drie maanden van 2016 leverde Fitbit 6,5 miljoen fitnesstrackers. Minder dan de 8,2 miljoen die een jaar eerder in dezelfde periode verkocht werden.

De kwartaalomzet kwam uit op 574 miljoen dollar, omgerekend zo'n 543 miljoen euro. Een jaar eerder was dat 711 miljoen dollar. Fitbit sloot het kwartaal af met een verlies van 164 miljoen dollar, in dezelfde periode vorig jaar werd nog 64 miljoen dollar winst gemaakt.

Over het hele jaar zag Fitbit zijn omzet wel groeien, met name in Europa, waar de omzet van 58 procent steeg. Bijna alle omzet van het bedrijf kwam uit verkopen van de Fitbit Charge 2, Alta, Fitbit Blaze en de Fitbit Flex 2.

Eerder maakte Fitbit bij de presentatie van de voorlopige kwartaalcijfers al bekend dat het bedrijf maatregelen neemt om de kosten te verlagen. Daarom worden er onder andere 110 werknemers ontslagen. Na de overnames van Pebble en Vector had Fitbit eind vorig jaar 1753 werknemers in dienst.