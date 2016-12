Door Bauke Schievink, zondag 25 december 2016 11:05, 26 reacties • Feedback

Fitbit is niet langer van plan om een juridische strijd aan te gaan met Jawbone. De zaak die bij het Amerikaanse International Trade Commission is aangespannen, is door Fitbit ingetrokken, en daarmee lijkt een mogelijk importverbod van de baan.

Jawbone heeft in een reactie aan Recode te kennen gegeven dat de zaak niet doorgaat. De juridische ruzie draaide om vermeend patentinbreuk van Jawbone met zijn draagbare fitnessapparaatjes; daarom had Fitbit bij de International Trade Commission verzocht om een importverbod af te kondigen. Omdat de aanklacht is ingetrokken, lijkt Jawbone niet bang te hoeven zijn dat het zijn wearables niet meer kan verkopen in de Verenigde Staten.

De belangrijkste reden om de zaak te laten vallen is het feit dat de fitnesstrackers van Jawbone nog nauwelijks worden verkocht, zo liet Fitbit weten in het verzoek dat naar de International Trade Commission is gestuurd. Ook verkeert het bedrijf in een zwakke financiële situatie, waardoor Fitbit geen heil meer zag in de rechtszaak.

Het is niet de eerste juridische aanvaring tussen Fitbit en Jawbone. Eerder dit jaar won Fitbit een zaak die door Jawbone was aangespannen. Ook hier ging het om vermeend patentinbreuk, en door het winnen van de zaak kon Fitbit dus gewoon zijn fitnesstrackers blijven verkopen.