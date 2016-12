Door Bauke Schievink, zondag 25 december 2016 10:23, 56 reacties • Feedback

Sommige smartphones in de Pixel-serie van Google lijken te kampen met vastlopers die soms minutenlang aanhouden. Waarschijnlijk heeft de gps-functionaliteit iets te maken met de problemen. Google is ervan op de hoogte, maar er is nog geen oplossing die voor iedereen werkt.

De problemen komen niet bij alle Pixel-smartphones voor, maar er loopt al wel geruime tijd een klachtentopic op de supportfora van Google. Daarin doen verscheidene mensen hun beklag over de software, die door onbekende redenen af en toe vast kan lopen. Hoe lang die vastlopers duren varieert per Pixel, maar sommige gebruikers geven aan dat hun toestel soms minutenlang niet op input reageert.

De vastlopers komen zowel bij de Pixel als de Pixel XL voor, en hebben mogelijk iets te maken met het functioneren van gps. Veel gebruikers met vastlopers melden op het Google-forum namelijk dat zij na het deïnstalleren van de app Life 360, een gps-tracker, geen last meer hebben van de problemen.

Daarmee is echter niet gezegd dat het aan de app zelf ligt: er zijn ook gebruikers met de Life 360-app die geen last van vastlopers hebben. Ook zijn er gebruikers die geen Life 360 hebben, maar toch af en toe kampen met vastlopers. Uit de verhandelingen op het supportforum blijkt dat men nog niet achter de precieze oorzaak is. In het topic heeft Google echter al wel te kennen gegeven dat het op de hoogte is van de problemen.