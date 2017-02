Door Bauke Schievink, zondag 5 februari 2017 11:58, 6 reacties • Feedback

Jawbone zou overwegen om zijn bedrijfsvoering volledig om te gooien, door zich te gaan richten op apparaten die aan de gezondheidszorg worden verkocht, in plaats van aan consumenten. Waarschijnlijk heeft de keuze te maken met de aanhoudende slechte bedrijfsresultaten.

De berichtgeving is afkomstig van het doorgaans goed ingevoerde TechCrunch, die zijn bronnen verder niet bekendmaakt. In de toekomst zou Jawbone producten willen verkopen aan artsen en gezondheidsorganisaties die werken met patiënten. Om wat voor soort producten het gaat is echter niet duidelijk. Jawbone zelf wilde niet reageren op de berichtgeving van TechCrunch, waardoor de details dus nog ontbreken.

Om de verandering in de bedrijfsvoering te bekostigen zou Jawbone geld hebben opgehaald bij investeerders. Inmiddels zou er al bijna een miljard dollar zijn opgehaald, maar lijkt de transitie nog weinig concreets te hebben opgeleverd, aldus TechCrunch. Jawbone zelf heeft al geruime tijd niets van zich laten horen in het publieke domein.

Jawbone kampt al langer met slechte financiële resultaten. Het bedrijf verkoopt apparaatjes zoals wearables en accessoires aan consumenten, maar bij dergelijke producten is er veel concurrentie en maar weinig marge. In de gezondheidszorg zijn de marges hoger; mogelijk is dat de reden van de in de geruchten genoemde overstap. Ook andere bedrijven in de wearablemarkt kampen met moeilijkheden, waaronder Fitbit.