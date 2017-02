Door Bauke Schievink, zondag 5 februari 2017 12:48, 87 reacties • Feedback

HTC heeft de verstrekking van Android 7.0 voor zijn toptoestel HTC 10 hervat. Europese gebruikers krijgen de mogelijkheid om de nieuwe software te installeren, al wordt dit voor Nederlanders vooralsnog afgeraden: de software zou nog worden getest.

Een medewerker van de Europese tak van HTC maakte het nieuws bekend op Twitter. Wie de software wil installeren moet dat handmatig doen, en er rekening mee houden dat alle bestanden op de smartphone worden gewist. HTC noemt het daarom ook een 'vroege versie', die voornamelijk bedoeld is voor 'experts'. Waarschijnlijk zal later nog een versie volgen die over-the-air bij gebruikers van de HTC 10 binnenkomt en niet leidt tot het verliezen van gegevens.

Opvallend genoeg wordt het Nederlanders afgeraden om de software te installeren. Alhoewel het om een Europese release van de software gaat, is HTC in Nederland nog bezig met het testen van de software, waarschijnlijk in samenwerking met providers. Wanneer dat proces afgerond moet zijn is niet duidelijk.

HTC beloofde vorige maand al Android-versie 7.0 binnen twee weken naar de HTC 10 en One M9 te brengen. Dat lijkt dus niet helemaal te zijn gelukt: voor de One M9 is de vrijgave nog niet hervat. De software kwam vorig jaar al uit in de Verenigde Staten. Overigens zijn de meeste grote smartphonefabrikanten nog maar mondjesmaat bezig om Android 7.0, met de naam Nougat, uit te rollen.