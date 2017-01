Door Julian Huijbregts, woensdag 18 januari 2017 15:27, 24 reacties • Feedback

HTC zegt dat zijn topmodellen uit 2016 en 2015 in Europa binnen twee weken een upate naar Android Nougat krijgen. Waarschijnlijk gaat het om versie 7.0, die eerder al in de Verenigde Staten voor de HTC 10 uitkwam.

Graham Wheeler, de product en service director bij de Europese tak van HTC bevestigt de komst van de Nougat-update. Binnen twee weken moet de update beschikbaar komen voor toestellen die los zijn aangeschaft. HTC zegt ook met providers samen te werken om de update snel uit te brengen voor telefoons die providers hebben geleverd.

Zowel de HTC 10 als de HTC One M9 krijgen de update naar Android Nougat binnen twee weken. HTC zal ook de One A9 voorzien van een update naar het nieuwe besturingssysteem, maar wanneer die in Europa beschikbaar komt, is nog niet bekend. Andere modellen van HTC krijgen geen update. In de VS begon HTC in november vorig jaar al met het uitbrengen van Android 7.0 voor de HTC 10.