De Europese ruimtevaartorganisatie ESA maakt bekend dat negen atoomklokken op satellieten van het navigatiesysteem Galileo niet meer werken. Per satelliet zijn er vier klokken aanwezig, waarvan drie dienen als back-up. De problemen hebben nog geen invloed op de werking.

ESA meldt volgens persbureau AFP dat er zes waterstofmaserklokken defect zijn en dat drie rubidiumklokken niet meer werken. Het is nog niet duidelijk of de klokken weer geactiveerd kunnen worden, zegt ESA-topman Jan Woerner.

Iedere Galileo-satelliet heeft vier atoomklokken, twee van ieder type. Van één satelliet zijn twee klokken stuk. Omdat er voor werking van het systeem maar één werkende klok per satelliet nodig is, hebben de defecten geen invloed op de werking van Galileo.

De Europese ruimtevaartorganisatie weet niet waardoor de atoomklokken zijn uitgevallen en onderzoekt momenteel of het gaat om een systematisch probleem. Als dat zo is kan besloten worden om de lancering van nieuwe Galileo-satellieten uit te stellen. Als er geen systematische oorzaak blijkt te zijn, zal de ESA doorgaan met het lanceren van de satellieten en moet ESA vertrouwen op de aanwezigheid van de back-upklokken.

Op dit moment zijn er achttien satellieten voor het navigatiesysteem in een baan om de aarde. Sinds december is het Europese GPS-alternatief deels operationeel. Er staan nog twee lanceringen in de planning, voor 2017 en 2018. In 2020 moet het volledige systeem operationeel zijn. Het bestaat dan uit dertig satellieten, waarvan zes reserves.