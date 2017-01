Door Julian Huijbregts, donderdag 19 januari 2017 15:45, 11 reacties • Feedback

Ruimtevaartorganisatie ESA heeft uitleg gegeven over de falende atoomklokken aan boord van de Galileo-satellieten. De organisatie vermoedt dat de rubidiumklokken als gevolg van kortsluiting defect zijn geraakt en mogelijk is dat het gevolg van een ontwerpfout.

In de afgelopen maanden zijn er drie rubidiumklokken defect geraakt van Galileo- FOC -satellieten, schrijft ESA op zijn website. Volgens onderzoek van de Europese ruimtevaartorganisatie zijn er overeenkomsten bij die drie defecten en gaat het waarschijnlijk om kortsluiting. De kortsluiting zou verband houden met een bepaalde testprocedure die wordt uitgevoerd als de atoomklokken nog op de grond staan. Onderzoek heeft volgens ESA 'potentiële zwakke punten' in het ontwerp van de rubidiumklokken naar voren gebracht, maar de precieze oorzaak is nog niet vastgesteld. Het onderzoek gaat daarom verder.

Hoewel het onderzoek nog loopt, zijn de ESA en toeleveranciers van de apparatuur het er over eens dat er 'enige aanpassingen' zijn vereist aan de zestien rubidiumklokken in de acht satellieten die nog gelanceerd moeten worden. ESA verwacht dat het risico op falen bij de overige 33 rubidiumklokken, die al in de ruimte zijn, minder groot is. Bij die atoomklokken zijn andere testprocedures gehanteerd.

Verder zijn er in de afgelopen twee jaar zes waterstofmaserklokken defect geraakt. Het gaat daarbij om vijf exemplaren op Galileo- IOV -satellieten en één klok van een FOC-satelliet. ESA wijst twee oorzaken aan: de eerste is 'een kleine foutmarge bij een bepaalde parameter' en twee klokken zijn daardoor defect geraakt. De andere oorzaak is dat wanneer een waterstofmaserklok lange tijd is uitgeschakeld, deze soms niet meer kan opstarten. Vier klokken doen het als gevolg daarvan niet meer.

Rubidiumklok en waterstofmaserklok

Er zijn nog dertig werkende waterstofmaserklokken aanwezig in de Galileo-satellieten. ESA zegt bezig te zijn met het bestuderen van procedures om het risico op defecten aanzienlijk te verkleinen. Binnen een paar weken moet dat resultaat opleveren. Het gaat dan om aanpassingen voor de waterstofmaserklokken op de acht nog te lanceren satellieten.

Of het aanpassen van de atoomklokken invloed zal hebben op het lanceerschema van de satellieten wordt nog onderzocht. De ESA zegt er vertrouwen in te hebben dat de twee geplande lanceringen voor 2017 en 2018 volgens schema door zullen gaan. Het Galileo-navigatiesysteem moet in 2020 volledig operationeel zijn en bestaat dan uit dertig satellieten, waarvan zes reserves.

Woensdag kwam in het nieuws dat de ESA kampt met negen falende atoomklokken op zijn satellieten voor het navigatiesysteem Galileo. Iedere satelliet heeft vier atoomklokken aan boord, van ieder type twee. Om te functioneren hebben de satellieten maar één klok nodig, de rest is aanwezig als back-up. Daardoor hebben de defecten de werking van het systeem nog niet beïnvloed.