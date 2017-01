Door Arnoud Wokke, donderdag 19 januari 2017 16:09, 17 reacties • Feedback

De Belgische provider Proximus is bezig met een experiment in Gent om klanten onbeperkt mobiele data te bieden. Klanten krijgen onbeperkte data voor een maand als ze betalen voor een stapavond met vrienden. Klanten kunnen kiezen uit diverse avondjes uit, op een site van de telecomaanbieder.

Het gaat om een experiment op beperkte schaal om te kijken hoe klanten erop reageren. Het project Move is gericht op jongeren in Gent die al een abonnement hebben bij Proximus. Zij kunnen een zogenoemde Move City Experience boeken, een avond uit met vier vrienden die bijvoorbeeld rond 60 euro kost. Daar krijgen ze onbeperkt data bij.

Proximus wil zo jongeren ertoe bewegen meer geld uit te geven aan telecommunicatie. "We hebben gemerkt dat mensen nogal terughoudend zijn om een hoog bedrag per maand te betalen voor telecommunicatiediensten. We denken dat mensen liever geld uitgeven aan leuke ervaringen samen met hun vrienden dan aan een telecomfactuur", aldus de provider op de faq-pagina.

Er is vooralsnog geen plan om onbeperkte mobiele data als optie aan te bieden bij mobiele abonnementen. Aan de hand van dit experiment gaat Proximus kijken of het project van start zou kunnen in meer steden. De reden dat het beperkt is tot een stad, is omdat veel handelingen, zoals het aanzetten van onbeperkte data, handmatig moeten gebeuren. Bovendien is continue service een van de speerpunten en daarvoor zouden medewerkers altijd dichtbij moeten zitten.