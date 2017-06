Proximus vergroot databundels van verschillende pakketten

Proximus heeft aangekondigd dat het per 1 augustus de datalimieten van verschillende particuliere en zakelijke bundels gaat verhogen. De verhogingen worden gepaard met een kleine toename in de prijzen. De bel- en sms-bundels blijven gelijk.

De Belgische mobiele provider maakt de wijzigingen op zijn website bekend. De databundel van Mobilus S wordt verhoogd van 1 naar 1,5GB, bij Mobilus M gaat het van 3 naar 5GB en bij Mobilus L neemt de databundel toe van 8 naar 10GB. De zakelijke variant Bizz Mobile heeft dezelfde bundels, plus een extra Bizz Mobile XL-bundel, die van 12 naar 20GB toeneemt.

De datalimieten in de drie Tuttimus-bundels, die het thuisabonnement koppelen aan een mobiel abonnement, worden verdubbeld. De 1GB, 5GB en 10GB bundels worden vanaf augustus respectievelijk 2,10 en 20GB. Bij Bizz All-in, de zakelijke tegenhanger, gaan de 3-, 8- en 12GB-bundels respectievelijk naar 5, 10 en 20GB. Opvallend is dat de prijzen van deze zakelijke bundels afnemen.

Klanten van Proximus kunnen ervoor kiezen het internetverbruik van één app niet van hun datalimiet af te laten gaan. De keuze is tussen Facebook, Whatsapp, Twitter, Snapchat, Instagram of Pokémon Go. Volgens de Belgische Telecomwaakhond BIPT schendt Proximus hiermee niet de netneutraliteit.