Door Sander van Voorst, donderdag 2 februari 2017 10:38, 50 reacties • Feedback

BEA, de Belgian Entertainment Association, wil via een Brusselse rechter bereiken dat providers Proximus, Telenet, Brutťlť en Nethys negen piraterijsites blokkeren. Het proces moet ervoor zorgen dat dit soort blokkades sneller doorgevoerd kunnen worden.

Het is onduidelijk om welke negen sites het precies gaat. De krant L'Echo schrijft alleen dat de actie tegen de top tien van meest populaire piraterijsites is gericht. Daarbij zou het zowel om download- als streamingsites gaan. Alleen providers kunnen de website blokkeren, nadat een rechter heeft vastgesteld dat deze inderdaad illegaal zijn.

Volgens L'Echo wil BEA met een uitspraak blokkades snel en efficiënt kunnen doorvoeren. Zo duurde het meer dan twee jaar om een blokkade van The Pirate Bay voor elkaar te krijgen. Zo besloot een Belgische rechter in 2011 dat Belgacom en Telenet toegang tot de site moesten verbieden. Maeterlinck zegt dat deze blokkade, die uiteindelijk in vijftien landen is doorgevoerd, aan heeft getoond dat het verkeer naar The Pirate Bay sterk afnam.

De directeur zegt dat hij niet verwacht dat 'de providers de illegale sites gaan verdedigen ten koste van de entertainmentindustrie en legale bronnen'. De BEA is een organisatie die de belangen behartigt van de producenten en distributeurs van films, games en muziek.