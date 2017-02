Door Arnoud Wokke, donderdag 2 februari 2017 10:31, 26 reacties • Feedback

De Amerikaanse provider AT&T begint dit jaar met het aanbieden van '5g' in twee steden. Het gaat om varianten op 4g aangevuld met diverse technieken die waarschijnlijk in de 5g-standaard zullen komen als de telecomindustrie die zal vaststellen.

AT&T gaat '5g' aanbieden in de steden Austin en Indianapolis. De provider vult het huidige 4g-netwerk aan met nieuwe technieken zoals netwerkverkeer via hoge frequenties als 28GHz en 39GHz. Die frequenties zijn niet bruikbaar voor het dekken van grote gebieden of het doordringen in gebouwen, maar kunnen wel over korte afstanden hoge snelheden mogelijk maken.

Het netwerk begint met snelheden van maximaal 400Mbit/s, wat anno 2017 binnen bereik is bij veel 4g-netwerken. Dankzij 4g-technieken carrier aggregation en 4g via wifi-frequenties wil AT&T snelheden bieden van 1Gbit/s, iets dat veel providers met 4g ook hopen te halen. KPN deed dat al in een labtest en ook Vodafone is bezig om die snelheid mogelijk te maken via 4g, net als Proximus. Die Belgische provider deed ook al een test met 5g, waarbij de provider snelheden haalde tot 70Gbit/s.

Amerikaanse providers zijn traditioneel happig op het hanteren van een nieuwe naam voor een ouder netwerk. Zo brachten AT&T en T-Mobile hun 3g-netwerk aan de man als 4g op het moment dat die snelheden kon halen van 14,4Mbit/s.

Er is nog geen standaard voor 5g. Wel hebben veel bedrijven technieken ontwikkeld die onderdeel moeten uitmaken van die standaard. Vermoedelijk wordt 5g een samenraapsel van veel verschillende technieken op reguliere frequenties en toepassingen op hoge frequenties als 28GHz en 39GHz. Naast hogere snelheden moet 5g ook lagere latency mogelijk maken voor toepassingen die veel baat hebben bij een snelle responstijd, zoals zelfrijdende auto's, holografische communicatie en online gaming.