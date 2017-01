Door Arnoud Wokke, woensdag 18 januari 2017 17:04, 19 reacties • Feedback

De Amerikaanse provider AT&T heeft zijn 2g-netwerk uitgeschakeld in de aanloop naar het aanbieden van 5g. De provider was al vier jaar bezig met de voorbereiding van het uitschakelen van het meer dan twintig jaar oude gsm-netwerk.

AT&T heeft 2g begin deze maand uitgezet om frequenties vrij te maken voor nieuwere technieken die mobiel internet mogelijk maken, schrijft de provider. Alle telefoons die alleen 2g ondersteunen en geen 3g of 4g aan boord hebben, zoals de iPhone 2g en oude simpele mobieltjes, werken niet meer op het netwerk van de provider. AT&T was al langer bezig klanten te waarschuwen.

De provider zegt dat het uitzetten van 2g een opmaat is naar 5g. Dat nieuwe mobiele netwerk zal pas volgend jaar een vastgestelde standaard zijn, maar sommige providers implementeren dit jaar al technieken die vermoedelijk in 5g terechtkomen.

In maart 2012 kwam voor het eerst naar buiten dat AT&T zijn gsm-netwerk wilde uitschakelen. Door het 2g-netwerk uit te schakelen, kan de provider de frequenties gebruiken voor 3g, 4g en 5g. Daarmee krijgt mobiel internet meer capaciteit bij de provider.

In de Benelux is het uitschakelen van 2g voorlopig niet aan de orde. Gsm kreeg in Nederland een tweede leven met dank aan onder meer slimme energiemeters, auto's en tal van machines die leunen op een 2g-verbinding. De modems die daarvoor nodig zijn, zijn veel goedkoper dan die voor 3g of 4g, waardoor veel van die machines alleen werken met 2g.

Het uitschakelen van 2g zou niet leiden tot afbraak van masten. Alle providers zijn over op een nieuwe generatie netwerkapparatuur. Deze zogenoemde SingleRAN-apparatuur kan schakelen tussen 2g, 3g en 4g op alle beschikbare frequenties. Dat kan op afstand, waardoor providers eenvoudig de frequentieruimte voor 2g kunnen beperken.