Een cel moet volgens de nieuwste conceptversie van de 5g-standaard een downloadsnelheid van minimaal 20Gbps kunnen bereiken onder gunstige omstandigheden. Ook moeten zendmasten een miljoen verbonden apparaten per vierkante kilometer ondersteunen.

Ter vergelijking kan tegenwoordig op 4g een downloadsnelheid van ongeveer een enkele Gigabit bereikt worden. De uploadsnelheid van een cel, in veel gevallen een smartphone, moet bij 5g minstens 10Gbps zijn. In wat de ITU de dense urban-testomgeving noemt, kunnen gebruikers echter een downloadsnelheid van 100Mbit/s en een uploadsnelheid van 50Mbit/s verwachten. De details van deze testomgeving zijn echter niet bekend.

Volgens het nieuwste concept moeten masten op een spectrum van minstens 100MHz opereren. Ook moeten ze indien nodig kunnen opschalen naar een breedte van 1GHz, zo schrijft de International Telecommunication Unit.

De miljoen verbonden apparaten per vierkante kilometer is niet zozeer in afwachting van zulke hoge bevolkingsdichtheden, maar eerder in het wijdverspreid raken van iot-apparten. Theoretisch zou ieder elektronisch apparaat in de toekomst een variant krijgen die verbonden is met het internet. Op die manier zou het al veel eerder haalbaar worden om een miljoen apparaten per vierkante kilometer te verbinden.

Hoewel het om een concept gaat, heeft de ITU veel vertrouwen in deze stand van zaken. In hun berichtgeving stellen ze dat het concept naar verwachting in november van dit jaar definitief gemaakt zal worden. Daarna kan testen en implementatie daadwerkelijk beginnen. Tegen 2020 moet 5g daadwerkelijk in de praktijk gebracht worden.