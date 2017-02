Door Arnoud Wokke, woensdag 15 februari 2017 21:03, 8 reacties • Feedback

Een Colombiaanse retailer heeft de productpagina online gezet van wat de Moto G5 en G5 Plus van Lenovo zouden zijn. Lenovo is waarschijnlijk van plan de telefoon over anderhalve week te presenteren op telecombeurs Mobile World Congress

De Colombiaanse retailer Ktronix heeft de pagina's weer offline gehaald, maar via Googles cache zijn de productpagina's van de Moto G5 en G5 Plus nog te vinden. De telefoons lijken qua ontwerp veel op elkaar, maar verschillen onder meer rond de camera en in het frame. Het is bovendien mogelijk dat de gebruikte materialen verschillen.

Bovendien zitten er veel verschillen in de kenmerken. De G5 is kleiner, heeft een kleiner scherm en een andere soc. Ook de camera's verschillen. De pagina van de G5 Plus maakt bovendien melding van een ip67-rating voor waterbestendigheid en stofdichtheid, bij de reguliere G5 lijkt dat niet het geval.

Lenovo houdt over anderhalve week een presentatie op de dag voor telecombeurs Mobile World Congress in Barcelona. Daar kondigt de fabrikant vermoedelijk de G5 en G5 Plus aan. Geruchten gaan dat ze al in maart in de winkels zullen liggen. De prijzen die de retailer vermeldt zijn omgerekend momenteel ongeveer 229 en 295 euro.