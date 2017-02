Door Arnoud Wokke, donderdag 16 februari 2017 07:38, 47 reacties • Feedback

Het oledmodel van de volgende iPhone heeft onderaan het scherm een variant op de Touch Bar van recente MacBook Pro's. Het gebied maakt onderdeel uit van het scherm, maar zal gereserveerd blijven voor een virtuele Home-knop met functietoetsen ernaast.

Het gedeelte onderaan het scherm is rond anderhalve centimeter hoog en loopt over de hele breedte van het scherm, zo claimt 9to5 Mac op basis van de betrouwbaar geachte analist Ming-Chi Kuo van KGI. Daardoor blijft er voor apps en video een 5,15"-scherm over met een resolutie van 2436x1125 pixels, zegt de analist. Dat geeft het scherm een verhouding van 2.17:1. Daarmee past de telefoon in een trend van langere schermen in smartphones.

De grootte van de iPhone 8 zou uitkomen rond die van de iPhone 7 met een 4,7"-scherm. Apple zou de bezels verkleinen en de Home-knop weghalen om het scherm in een behuizing van die grootte te stoppen. Dat past, al blijft er dan vooral aan de boven- en onderkant weinig ruimte over voor de overige elektronica.

Daarnaast zou Apple het pcb opnieuw ontwerpen met meer elementen op elkaar, waardoor er meer ruimte over zou blijven voor een accu, die daardoor groter kan zijn en dus een hogere capaciteit kan hebben dan die van de huidige iPhone 7. Apple loopt de afgelopen jaren achter met de capaciteit van zijn accu's: concurrenten stoppen accu's met hogere capaciteit in behuizingen van ongeveer dezelfde grootte.

De iPhone 8 zou uitkomen naast twee traditionelere modellen met 4,7"- en 5,5"-displays die Kuo aanduidt als iPhone 7s-generatie. Geruchten spreken al langer over draadloos laden in de nieuwe iPhones, naast een ontwerp met een glazen achterkant, zoals de iPhone 4 en 4s uit 2010 en 2011.