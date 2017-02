Door Arnoud Wokke, donderdag 16 februari 2017 08:14, 19 reacties • Feedback

Smartphonemaker HTC stopt met het ontwikkelen van goedkope modellen. Dat heeft de fabrikant bekendgemaakt bij de presentatie van zijn kwartaalcijfers. De goedkope modellen zouden te weinig geld opleveren om ermee door te gaan.

De markt voor goedkope smartphones is 'ultra-competitief' en HTC heeft daarin geen 'uitzicht op winst', aldus topman Chia-Lin Lang tijdens de bespreking van de kwartaalcijfers volgens PhoneArena. De fabrikant wil zich richten op zeven telefoons die het uitbrengt in de loop van het jaar. Daarvan heeft het er al twee gepresenteerd: de U Play en U Ultra.

HTC maakte afgelopen jaren goedkopere telefoons in zijn Desire-serie, waaronder de Desire 300, 310 en 320. Traditionelere merken als HTC hebben echter veel last gekregen van Chinese merken als Xiaomi in de low-end markt. Bovendien zijn de marges op telefoons klein, omdat concurrenten ook met weinig marge werken om bijvoorbeeld snel marktaandeel te pakken.

Het gaat al jaren minder met de smartphonetak van HTC. Het bedrijf probeert zich om te vormen tot vr-fabrikant met de release van de Vive vorig jaar en een mobiele vr-bril die werkt met de U Ultra dit jaar.

HTC Desire 320