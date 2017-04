Door Arnoud Wokke, donderdag 13 april 2017 13:39, 23 reacties • Feedback

Er is een render verschenen van een metalen HTC-smartphone met de naam One X10. De render toont de marketingslogan 'big style meets big battery', wat erop wijst dat de fabrikant een accu met hoge capaciteit in het toestel zal plaatsen.

Met de naam One X10 verwijst de naam terug naar de One X9 die HTC eind 2015 presenteerde. De render, die twitteraar @evleaks online postte, toont de achterkant van de telefoon met daarop een enkele camera en een vingerafdrukscanner. In recente smartphones, zoals de HTC 10 en U Ultra, zit de scanner aan de voorkant.

De twitteraar plaatste begin januari al eens een render van de One X10, een toestel waarover al maanden geruchten gaan. Het gaat vermoedelijk om een midrange-smartphone. Er zijn weinig betrouwbare geruchten over de capaciteit van de accu, maar diverse sites melden dat het gaat om een 3500mAh-accu. Dat is fors groter dan de 3000mAh uit de recente U Ultra.

Het is onbekend wanneer HTC het toestel zal presenteren. Naast de One X10 werkt de fabrikant naar verluidt ook aan de HTC U, een toestel dat bekendstaat onder de codenaam Ocean. Dit toestel moet zich onderscheiden met aanraakgevoelige zijkanten.