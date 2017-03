Door Arnoud Wokke, vrijdag 10 maart 2017 06:00, 4 reacties • Feedback

Wie had een paar jaar geleden een stuiver gegeven voor de kansen van HTC? De Taiwanese smartphonemaker koos eerder dan wie dan ook voor Android en plukte daar aanvankelijk, toen Googles mobiele besturingssysteem aan het groeien was, de vruchten van. Het hoogtepunt was in 2011, toen toestellen als de Legend, Desire en Desire HD grote successen bleken. Sindsdien ging het jaar na jaar na jaar bergafwaarts. Hoe lang kunnen verkopen blijven dalen voordat er te weinig overblijft? Desondanks maakte HTC weer een gewaagde sprong in het diepe; het zette veel van zijn schaarse middelen in voor de ontwikkeling van een vr-headset met Valve: de Vive.

Inmiddels was er een patroon ontstaan in de smartphonemarkt. De toestellen van HTC konden zich prima onderscheiden van de concurrentie met onder meer design, camerafuncties en audio. De meest uitgesproken exponent daarvan is de One M7 uit 2013. Het was in veel opzichten een baanbrekende telefoon en geliefd bij veel gebruikers, maar goed verkopen? Ho maar. De One M8, het jaar erna, bracht vernieuwing en verfijning, maar legde het vreemd genoeg af op een markt met onder meer de Galaxy S5 en LG G4 als concurrenten. De HTC 10 van vorig jaar was een solide allrounder met veel plus- en weinig minpunten. Dat moet veel mensen aanspreken toch? De omzetten bleven echter dalen.

De U Ultra is een beetje anders dan vorige high-end modellen van HTC. Hij is groter en biedt meer vernieuwingen, die je op het eerste gezicht zou kunnen afdoen als gimmicks. Daarbij heeft de fabrikant metaal verruild voor glas. Er is dus meer dan genoeg reden om dit nieuwe, opvallende vlaggenschip van HTC uitgebreid te testen.