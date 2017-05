Door Julian Huijbregts, dinsdag 9 mei 2017 20:16, 18 reacties • Feedback

Submitter: AnonymousWP

HTC heeft acht kwartalen achter elkaar verlies gemaakt. Het verlies was in het afgelopen kwartaal echter flink lager dan in hetzelfde kwartaal een jaar geleden. In zijn kwartaalcijfers noemt de fabrikant de komst van een nieuw vlaggenschip halverwege mei.

In het afgelopen kwartaal kwam het verlies van HTC uit op 2,4 miljard Taiwanese dollar, omgerekend zo'n 73 miljoen euro. Een jaar geleden was het verlies in dezelfde periode met 4,8 miljard Taiwanese dollar nog ruim het dubbele. HTC zag zijn omzet niet stijgen ten opzichte van vorig jaar, die was met 14,5 miljard Taiwanese dollar juist iets lager dan de 14,8 miljard die een jaar eerder werd binnengehaald.

HTC geeft geen details over het aantal toestellen dat het verkoopt. Ook noemt het bedrijf geen afzonderlijke cijfers van de Vive Corporation waaronder vr-bril HTC Vive is geschaard. Dit jaar bracht HTC de U en U Ultra uit, twee dure smartphones. Ook maakt HTC in opdracht van Google de Pixel-smartphones.

Halverwege mei komt er een nieuw topmodel in de U-serie. In de cijfers blikt HTC vooruit op de komst van een nieuw vlaggenschip, zonder verdere details te geven. Veel informatie over het toestel is al uitgelekt. Waarschijnlijk gaat de telefoon HTC U 11 heten en krijgt het toestel, dat bediend kan worden middels aanraakgevoelige zijkanten, een Snapdragon 835-soc. De fabrikant heeft al aangekondigd dat het toestel op 16 mei wordt gepresenteerd.