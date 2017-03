Door Arnoud Wokke, woensdag 22 maart 2017 20:14, 38 reacties • Feedback

Submitter: YorrickNL

Smartphonemaker HTC heeft gebruikers van oudere smartphones een notificatie gestuurd met daarin een reclame voor zijn nieuwe toestellen U Ultra en U Play. De reclame kwam binnen via de launcher Sense Home.

Het is onbekend hoeveel gebruikers de reclame hebben binnengekregen. De notificatie bestond uit een plaatje met de tekst 'onze ongelooflijke nieuwe telefoons zijn er'. De launcher die de reclame als notificatie binnenkreeg, staat standaard op alle HTC's van de afgelopen jaren en is bovendien als losse app te downloaden voor smartphones van andere merken. De Play Store vermeldt minstens tien miljoen downloads van de launcher. Uit recensies is op te maken dat de advertentie niet alleen in Nederland op telefoons is verschenen.

Het is niet voor het eerst dat de fabrikant een eigen app gebruikt voor reclame. Eerder plaatste de fabrikant reclame in zijn Blinkfeed-widget op het homescreen. De advertentie leidde naar een webpagina waar gebruikers van HTC-telefoons een U Ultra of U Play konden kopen.

HTC bracht beide toestellen deze maand uit en het zijn de eerste duurdere modellen van de fabrikant die dit jaar uitkomen. De fabrikant wil vermoedelijk door de reclame fans bereiken die nu al een HTC-telefoon of HTC-software gebruiken en dus wellicht genegen zijn een nieuwe smartphone van de fabrikant aan te schaffen.