woensdag 22 maart 2017

Het Japanse bedrijf MouseComputer heeft een losse camera en vingerafdrukscanner gepresenteerd voor gebruik met pc's met Windows 10. Dankzij de accessoires kunnen gebruikers zich authenticeren via Windows Hello, in plaats van een wachtwoord te moeten invoeren.

De camera maakt volgens de fabrikant verbinding met de computer via een kabel van anderhalve meter die werkt met usb 2.0. Daar haalt hij ook zijn stroom vandaan. De CM-01A heeft een inraroodzender en -ontvanger en heeft bovendien de mogelijkheid om diepte te zien om te voorkomen dat gebruikers kunnen inloggen met een foto. Bovendien kan hij meerdere gebruikers van elkaar onderscheiden.

Daarnaast komt het Japanse bedrijf met een losse vingerafdrukscanner die werkt in een usb-poort. Ook die kan meerdere gebruikers van elkaar onderscheiden en werkt bovendien in elke richting, zoals veel moderne scanners op smartphones en tablets. De scanner steekt ongeveer een centimeter uit de usb-poort.

De producten zijn vanaf komende week verkrijgbaar op Amazon, maar die webwinkel levert ze vooralsnog niet in de Benelux. De camera kost 69,99 dollar, terwijl klanten voor de vingerafdrukscanner 49,99 dollar moeten neertellen. Er verschenen wel eerdere losse accessoires voor Windows Hello, maar die kosten veelal een stuk meer dan deze producten.