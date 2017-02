Door Julian Huijbregts, woensdag 8 februari 2017 16:29, 22 reacties • Feedback

Logitech heeft een webcam aangekondigd die kan opnemen in 4k-resolutie en ook beschikt over een infraroodsensor. Dankzij laatstgenoemde kan de camera gebruikt worden voor inloggen met behulp van irisherkenning via Windows Hello.

De Logitech Brio ondersteunt resoluties tot 4096x2160 pixels met maximaal 30fps. In 1080p-resolutie is de framerate maximaal 60fps en bij 720p loopt dat op tot 90fps. De webcam is zo'n 10cm breed en weegt 63 gram. Met een meegeleverde clip kan de camera op een monitor worden gezet.

Het maximale gezichtsveld is 90 graden, maar er zijn ook andere standen aanwezig voor een nauwere beeldhoek van 65 en 78 graden. Bij gebruik van full-hd-resolutie kan er vijf keer digitale zoom toegepast worden. Voor audio-opnames heeft de Brio-webcam twee ingebouwde microfoons. De camera kan met usb 2.0, 3.0 of usb-c aangesloten worden op een computer.

Volgens Logitech heeft de camera ook hdr-ondersteuning. Softwarematig wordt het beeld aangepast zodat ook bij tegenlicht personen goed zichtbaar in beeld komen. De Brio is gecertificeerd voor gebruik met Windows Hello. Dat maakt inloggen op Windows 10 met biometrische identificatie op basis van een irisscan mogelijk.

Logitech verkoopt de Brio voor een adviesprijs van 239 euro, maar heeft de webcam momenteel niet in voorraad. Wanneer de webcam beschikbaar komt en in de winkels ligt, is nog niet bekend.