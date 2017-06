Door Sander van Voorst, maandag 12 juni 2017 13:27, 13 reacties • Feedback

Logitech heeft Powerplay aangekondigd, waarmee het mogelijk is een van een speciale module voorziene muis tijdens het gebruik op te laden. Daarnaast kondigt de fabrikant twee gamingmuizen aan die zijn voorzien van een nieuwe techniek voor draadloze communicatie.

Logitech meldt dat Powerplay gebruikmaakt van een elektromagnetisch veld dat zich over de gehele oppervlakte van de bijbehorende muismat uitstrekt. Die heeft een afmeting van 27,5x32cm en kan voorzien worden van een hard of een zacht oppervlak. Het veld wordt door een zogenaamde Powercore-module omgezet in stroom. Deze 2mm dikke module is met verschillende muizen te gebruiken en werkt met een magnetisch bevestigingssysteem, dat in de plaats komt van de ruimte waar normaal gesproken gewichtjes geplaatst kunnen worden.

Op bijbehorende foto's is te zien dat de Powerplay-mat aan de bovenkant is voorzien van een bedraad aansluitpunt. Volgens Logitech is er één usb-aansluiting nodig om een Powerplay-mat te gebruiken. Naast de laadtechniek komt het Zwitserse bedrijf met een nieuwe techniek voor draadloze communicatie. Naar eigen zeggen moet de signaalsterkte zestien keer hoger zijn dan andere technieken. De zogenaamde Lightspeed-techniek zou bovendien in staat zijn om interferentie te beperken.

Het bedrijf kondigt twee draadloze muizen aan die van de twee technieken gebruikmaken. Het gaat om de G903 en de G703, die respectievelijk de G900 en G403 opvolgen. Beide muizen zijn voorzien van een pmw3366-sensor, waarmee het dpi-bereik tussen de 200 en 12.000 dpi ligt. De prijs van de G903 is 149,99 dollar; de prijs van de G703 komt neer op 99,99 dollar. De muizen zijn vanaf deze maand beschikbaar. De Powerplay-mat kost eveneens 99,99 dollar en komt in augustus uit.