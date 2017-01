Door Sander van Voorst, woensdag 4 januari 2017 10:44, 25 reacties • Feedback

Logitech heeft een nieuwe headset voor gamers aangekondigd onder de naam G533. Deze draadloze koptelefoon beschikt over de Pro-G-audiodrivers, die van een nieuw materiaal zijn gemaakt en onder andere te vinden zijn in het bestaande G933-model.

De G533 is in staat om 7.1-surroundgeluid na te bootsen met DTS Headphone X, meldt Logitech. De koptelefoon moet over een afstand van maximaal vijftien meter te gebruiken zijn, zonder dat er verlies van geluidskwaliteit optreedt. Volgens Logitech is dit ook mogelijk in een omgeving waar veel interferentie optreedt.

Het geheel weegt 350 gram en kan het met een volledig opgeladen vervangbare accu tot vijftien uur volhouden bij ononderbroken gebruik, claimt Logitech. Net als de G933 beschikt de headset over een microfoon die op te klappen is om het geluid te dempen. Het geluidsniveau is via een knop aan de buitenkant van de linker oorschelp te regelen. Andere instellingen zijn via de Logitech-software aan te passen.

De G533 is beschikbaar vanaf januari en heeft een prijs meegekregen van 149 euro. De koptelefoon wordt geleverd met een garantie van twee jaar.