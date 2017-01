Door Emile Witteman, woensdag 4 januari 2017 11:13, 25 reacties • Feedback

Dell heeft een 2-in-1 met standaard aangekondigd. De zakelijke tablet lijkt sterk op de Surface Pro-lijn, met een afneembaar toetsenbord, standaard en ondersteuning voor een pen. Het bedrijf heeft verder zijn bestaande 12,5"- en 14"-laptops bijgewerkt met Kaby Lake-processors.

De Dell Latitude 5285 beschikt over een 12,3"-ips-touchscreen met een resolutie van 1920x1280 pixels, waardoor het een 3:2-ratio heeft. Het scherm is bedekt met Gorilla Glass van Corning, heeft een laag die spiegeling tegen moet gaan en kan een maximale helderheid van 340 nits weergeven.

De 2-in-1 is voorzien van een dual-core Intel Kaby Lake-processor uit de mobiele U-lijn. Welke processors er precies beschikbaar komen, maakt Dell niet bekend. De 2-in-1 kan geleverd worden met maximaal 16GB lpddr3-ram en een 1TB ssd. Aan de achterkant is het apparaat voorzien van een 8-megapixelcamera en aan de voorkant zit een 5-megapixelmodel.

Op het gebied van connectiviteit beschikt de Latitude 5285 over twee usb-c-poorten, een usb 3.0-poort, een micro-sd-kaartslot, hoofdtelefoonaansluiting en een aansluiting voor het toetsenbord. Versies die zijn uitgerust met ondersteuning voor mobiel internet beschikken ook over een micro-simkaartslot. Voor mobiel internet maakt Dell gebruik van een Snapdragon X7-chip. Voor wifiverbindingen zijn drie verschillende chips beschikbaar, één van Qualcomm en twee van Intel, waarvan het topmodel ondersteuning biedt voor tri-band wireless-ac en bluetooth 4.2.

Dell levert een groot aantal extra beveiligingsopties bij de 2-in-1, zoals een smartcardlezer, vingerafdrukscanner en een nfc-antenne. Verder zijn er optioneel verschillende programma's aanwezig om opgeslagen data te beschermen.

Naast de nieuwe 2-in-1 werkt Dell een aantal andere Latitude-laptops bij met Kaby Lake-processors. De Latitude 7280 beschikt over een 12,5"-scherm, met keuze uit een 1366x768- of 1920x1080-pixelresolutie. Het 1080p-scherm is ook verkrijgbaar als touchscreen met ips-technologie en Gorilla Glass. De Latitude 7480 heeft een 14"-scherm met dezelfde keuze in resoluties als de 7280, met als extra optie een touchscreen met een 2560x1440-pixelresolutie.

De laptops kunnen beide worden voorzien van een Kaby Lake-processor met een vermogen van vijftien watt. De 12,5"-laptop is van één ramslot voorzien, waar maximaal 16GB ddr4l-ram in past. Het 14"-model heeft twee ramslots en kan zodoende van maximaal 32GB ram worden voorzien. Beide modellen worden geleverd met een pci-e-ssd met een maximale capaciteit van 1TB.

De 12,5"-versie beschikt over een thunderbolt 3-aansluiting, hdmi, twee usb 3.0-poorten, een internetaansluiting, een audioaansluiting en een simkaartslot. De 14"-variant voegt hier een extra usb 3.0-poort aan toe. Optioneel worden de laptops geleverd met een WiGig-dock.

Dell levert bij de laptops dezelfde beveiligingsopties als bij de Latitude 5285. Wat de prijzen en leverdata van alle apparaten zijn, vermeldt het bedrijf niet.