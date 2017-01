Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 3 januari 2017 19:59, 17 reacties • Feedback

Dell heeft de Inspiron 14 en 15 7000 aangekondigd. Het bedrijf wil hiermee relatief betaalbare gamelaptops uitbrengen. De modellen beschikken over Kaby Lake-quadcores en GTX 1050(Ti)-gpu's. Dells Alienware-laptops krijgen een upgrade naar Kaby Lake.

De Dell Inspiron 15 7000 is een 15,6"-laptop en de 14 7000 een 14"-model die met de Core i5-7300HQ en Core i7-7700HQ van de Kaby Lake-generatie beschikbaar komt. Wat gpu betreft komen er varianten met de GTX 1050 en 1050 Ti. Daarnaast zijn een mat 1080p-scherm, 4GB ram en een 1TB-hdd standaard, maar komen er ook modellen met een m2-ssd. De 15,6"-versie kan optioneel met een touchscreen of uhd-scherm uitgerust worden.

De interfaces zijn hdmi 2.0, drie usb 3.0-poorten, gigabitethernet en een 2-in-1-kaartlezer. Over usb-c en/of usb 3.1 gen 2 beschikt de laptop dus niet. Het startbedrag waar de laptop voor beschikbaar komt is 899 dollar, omgerekend en met btw is dat 1044 euro. Dell brengt de Inspiron in het rood en zwart uit. Aan de achterkant zijn twee openingen die hitte uit de behuizing wegvoeren en het toetsenbord is rood verlicht.

Dell geeft de Alienware-lijn van laptops een upgrade naar Kaby Lake-quadcores en ook kunnen de systemen voortaan uitgerust worden met Nvidia GeForce GTX 1050- en 1050 Ti-gpu's. Daarnaast komt er een 99Wh-accu beschikbaar voor de Alienware 15 en 17, waarmee de accuduur bij de fullhd-versies van de laptops op kan lopen tot meer dan 10 uur, claimt Dell.