Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 3 januari 2017 20:33, 15 reacties • Feedback

Intel heeft nieuwe compacte NUC-desktopcomputers aangekondigd. De systeempjes krijgen Kaby Lake-processors en thunderbolt 3-interfaces. Daarnaast zijn ze 'Optane-ready' en kunnen ze in de toekomst dus van 3D XPoint-geheugen voorzien worden.

Net als bij voorgaande generaties komen er kleine modellen en hogere varianten die een 2,5"-opslagdrive kunnen bevatten. Twee versies bevatten een Core i3-7100U met HD Graphics 620, de NUC7i3BNK en NUC7i3BNH en twee een Core i5-7260U met Iris Plus Graphics 640, de NUC7i5BNK en NUC7i5BNH. Ook komt er een Core i7-7567U-model NUC7i7BNH die alleen in een hogere behuizing beschikbaar komt en over een Iris Plus 650-gpu beschikt.

De NUC's komen in een donkere aluminium behuizing en de aan/uit-knop is van de bovenkant naar de voorzijde gegaan. In de knop is een led verwerkt waarvan de gebruiker de kleur kan bepalen. Aan de voorkant zitten verder twee usb 3.0-poorten en aan de achterkant nog twee. Ook beschikken ze over een ir-ontvanger, hdmi 2.0, een gigabitethernetpoort, twee microfoons en een kaartlezer.

De Core i5- en Core i7-versies van de NUC beschikken daarnaast over ondersteuning voor thunderbolt 3 via usb-c aan de achterkant. Deze pc's noemt Intel 'Octane-ready'. Ze kunnen dus in de toekomst uitgerust worden met Intel Optane-cachegeheugen, oftewel het 3D Xpoint-geheugen dat door Intel en Micron is ontwikkeld en dat voor systeemacceleratie in te zetten is, naast een ssd.

De prijzen en definitieve beschikbaarheid van de nieuwe NUC-generatie zijn nog niet bekend.