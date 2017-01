Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 3 januari 2017 21:08, 25 reacties • Feedback

Acers gaminglaptop met een gekromd 21"-scherm, die is voorzien van twee GTX 1080-gpu's en een mechanisch toetsenbord, komt in februari beschikbaar en kost dan 9999 euro. Acer geeft ook zijn Predator 17 X een upgrade.

Acer kondigde de Predator X 21 in augustus aan maar noemde toen geen prijs en ook de processor was nog niet bekend. Die startprijs blijkt dus 9999 euro te bedragen en de processor is de Intel Core i7-7820HK, een overklokbare quadcore voor laptops van de Kaby Lake-generatie, die standaard op 2,8GHz loopt en een automatische boost naar maximaal 3,8GHz kan krijgen.

De Predator X 21 heeft een 21"-scherm met een 21:9-verhouding en een resolutie van 2560x1080 pixels. Acer maakt gebruik van een ips-paneel dat G-Sync-ondersteuning heeft. Het scherm wordt aangestuurd door twee Nvidia GTX 1080-gpu's in de laptop. Het mechanische toetsenbord is voorzien van Cherry MX Brown-switches en het nummerieke eiland kan omgedraaid worden en fungeert dan als een touchpad.

Acer geeft zijn Predator-laptop met bescheidener omvang, de X 17 met 17,3"-scherm, een upgrade met eveneens een Core i7-7820HK processor. Daarnaast krijgt de nieuwe configuratie een Nvidia GeForce GTX 1080 en kan deze met maximaal 64GB ddr4 uitgerust worden. Het ips-scherm van de laptop bevat 1920x1080 pixels, maar er komt ook een versie met resolutie van 3840x2160 pixels. Deze Predator X 17 komt ook in februari en kost dan minimaal 3299 euro.