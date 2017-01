Door Julian Huijbregts, woensdag 11 januari 2017 06:00, 5 reacties • Feedback

Acer maakte op de CES bekend dat zijn gigantische Predator 21 X-gamelaptop met gebogen 21"-scherm, mechanisch toetsenbord en twee GTX 1080-gpu's een adviesprijs krijgt van maar liefst 9999 euro. Veel van die laptops zal de fabrikant waarschijnlijk niet verkopen; het is dan ook meer een 'omdat het kan'-product. De nieuwe Aspire VX 15, die Acer eveneens aankondigde, zal waarschijnlijk juist wel in veel consumentenhanden terechtkomen. Het is een betaalbare 15,6"-gamelaptop met quadcore-Intel Core i5 of i7 van de Kaby Lake-generatie en een GTX 1050 of 1050 Ti van Nvidia aan boord. Prijzen beginnen bij 1000 euro.

Net als veel andere fabrikanten van pc-hardware stond Acer niet met een stand op de beurs, maar het merk had in het Hard Rock-hotel in Las Vegas flink wat suites afgehuurd om zakelijke klanten en de pers te ontvangen. Voor ons een goed moment om eens te kijken wat de betaalbare Aspire-gamelaptop te bieden heeft.

Het demomodel dat Acer toonde, heeft een tn-paneel. In de Benelux levert Acer enkel uitvoeringen met ips-panelen.

Behuizing

Hoewel Acer de laptop in zijn Aspire-serie plaatst, lijkt hij met zijn luchtuitlaten en agressieve lijnen veel op de Predator-laptops voor gamers. Acer bewaart de Predator-naam echter voor het high-end segment. Met een gewicht van zo'n 2,5kg en dikte van iets minder dan 3cm is het een forse laptop, maar voor een gamelaptop is het geen overdreven groot model.

De behuizing is gemaakt van kunststof en voelt behoorlijk degelijk aan. We waren onder de indruk van het toetsenbord dat vrijwel niet meegeeft als je er stevig op drukt. Dat is bij veel laptops in deze prijsklasse wel anders. Het toetsenbord, dat voorzien is van rode achtergrondverlichting, tikt prettig en is daarbij ook erg stil. Ook heeft Acer een numeriek toetsenbord ingebouwd, wat niet bij alle 15,6"-laptops het geval is.

Aan de zijkanten zijn voldoende aansluitmogelijkheden aanwezig. Rechts zitten twee usb 3.0-poorten, een hdmi- en ethernetaansluiting, en een usb-c-poort. Laatstgenoemde biedt behalve zijn formaat geen extra's ten opzichte van de reguliere usb-poorten. Links zijn nog een usb 2.0-poort, sd-kaartlezer en 3,5mm-jack te vinden.

In de VS levert Acer de Aspire VX 15 in een goedkope uitvoering met tn-paneel, maar in de Benelux zal de laptop alleen te koop zijn met ips-schermen. Dat is wat ons betreft een goede keuze, want het demomodel dat we bekeken, heeft een tn-paneel met matige kijkhoeken. Bij het ips-paneel, een mat scherm met een resolutie van 1920x1080 pixels, zal dat geen issue zijn.

Hardware

Toen Nvidia de GTX 10-serie vorig jaar voor laptops uitbracht, waren alleen de GTX 1060 en hoger beschikbaar. Die gpu's bieden uitstekende prestaties, maar om games te spelen op een 1080p-resolutie bij hoge instellingen is helemaal niet zoveel gpu-kracht nodig. Juist de goedkopere GTX 1050 en 1050 Ti zijn interessant voor gamelaptops. Wat rekenkracht betreft zijn ze grotendeels vergelijkbaar met de desktopkaarten en die zijn prima in staat om recente games vlot te draaien in full hd.

In de Aspire VX 15 zit de mobiele variant van de GTX 1050, die Nvidia ook tijdens de CES aankondigde. In het duurste model zit een 1050 Ti, die overigens sneller geklokt is dan de desktopversie en dus nog wat beter presteert. Wat processor betreft is er keuze uit een Core i5 of Core i7, maar in alle gevallen is het een HQ-processor: een quadcore met een tdp van 45 watt. Ook de Core i5-7300HQ, die in het goedkoopste model zit, biedt vermoedelijk voldoende rekenkracht om de meeste games vlot te draaien. De kloksnelheid is 2,5GHz met een boost naar 3,5GHz. De i7 met hyperthreading van de duurdere modellen kan een voordeel bieden bij games die veel van de cpu vergen. De kloksnelheid is met 2,8GHz en een boost naar 3,8GHz ook wat hoger.

Alle uitvoeringen van de Aspire VX 15 krijgen een ssd en daarbij een reguliere hdd met een opslagcapaciteit van 1TB. De capaciteit van de m2-ssd varieert van 128 tot 512GB, afhankelijk van de gekozen uitvoering. Bij veel games is de prestatiewinst van een installatie op een ssd niet heel groot, de hdd kan dus prima gebruikt worden om games op te slaan. Een dvd-speler is door Acer achterwege gelaten.

De behuizing van de VX 15 moet betrekkelijk makkelijk open te maken zijn. Aan de onderkant zitten enkele schroeven en door die te verwijderen krijg je toegang tot de accu, hdd, ssd en het geheugen. Het moet dus mogelijk zijn om de configuratie zelf naar wens enigszins aan te passen.

Uitvoeringen en prijzen

Acer levert in de Benelux drie uitvoeringen. Het goedkoopste model van de Aspire VX 15 beschikt over een Intel Core i5-cpu, GTX 1050 en 128GB-ssd. De duurdere versies hebben grotere ssd's, meer geheugen en een Intel Core i7-processor. De meerprijs die je betaalt ten opzichte van de extra's die je krijgt, lijkt goed in balans te zijn. Vanaf eind januari zijn de gamelaptops te koop in de Benelux.

Uitvoering Aspire VX-591G-54PD Aspire VX-591G-78J8 Aspire VX-591G-71TS Processor Core i5-7300HQ Core i7-7700HQ Core i7-7700HQ Gpu GTX 1050 4GB GTX 1050 4GB GTX 1050 Ti 4GB Ram 8GB ddr4 16GB ddr4 16GB ddr4 Opslag 128GB-ssd + 1TB-hdd 256-ssd + 1TB-hdd 512GB-ssd + 1TB-hdd Adviesprijs 999 euro 1199 euro 1399 euro

Voorlopige conclusie

Nvidia kondigde tijdens de CES zijn GTX 1050 en 1050 Ti voor laptops aan, die betaalbare gamelaptops mogelijk moet maken. Acer laat daar met zijn Aspire VX 15 direct een goed voorbeeld van zien. Met een vanafprijs van net geen duizend euro lijkt het een aantrekkelijke optie te worden voor gamers die graag mobiel willen zijn. De videokaart in combinatie met de quadcore-processor is waarschijnlijk voldoende om de meeste recente games vlot te draaien in een 1080p-resolutie bij hoge instellingen.

De laptop zelf lijkt goed in elkaar te steken en heeft in ieder geval een prettig toetsenbord. Het demomodel dat we bekeken, moet het nog stellen met een tn-paneel met slechte kijkhoeken, maar in de Benelux krijgen alle uitvoeringen van de VX 15 een mat ips-paneel en die beslissing kunnen we enkel toejuichen. De verschillende configuraties die Acer uitbrengt, lijken een goede prijs-kwaliteitverhouding te hebben. We zijn benieuwd hoe de Aspire VX 15 zich zal verhouden tegenover andere gamelaptops met vergelijkbare specificaties, die in de komende maanden ongetwijfeld zullen uitkomen.