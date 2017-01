Door Jelle Stuip, dinsdag 3 januari 2017 18:00, 3 reacties • Feedback

Nvidia heeft tijdens de CES de mobiele versies van zijn GTX 1050-kaarten aangekondigd. Daarbij worden dezelfde gpu's gebruikt als op de desktopvideokaarten. In de eerste drie maanden van 2017 zullen er volgens Nvidia meer dan dertig laptopmodellen met de 1050-gpu verschijnen.

De mobiele GTX 1050- en 1050 Ti-kaarten hebben grote overeenkomsten met hun gelijknamige desktopversies, al zijn er enkele verschillen. De mobiele 1050 zal bijvoorbeeld uitgerust kunnen worden met 4GB geheugen, terwijl het maximum bij de desktop-kaarten op 2GB ligt. Daarnaast ligt de maximale boostsnelheid van de mobiele 1050 iets hoger dan bij de desktopversie, maar wordt het aantal rop-units opvallend genoeg gehalveerd.

De mobiele 1050Ti heeft een kloksnelheid die aanmerkelijk hoger ligt dan bij de desktopvariant. Daarnaast zijn de Pascal-chips volgens Nvidia tot dertig procent zuiniger dan de Maxwell-voorgangers. Dat komt onder andere doordat Nvidia Battery Boost verbeterd heeft.

Nvidia geeft zoals gebruikelijk geen tdp van de mobiele gpu's op. De warmteontwikkeling zal per laptop verschillen, en is afhankelijk van de kloksnelheden en koeling die laptopfabrikanten toepassen. Dell heeft al aangekondigd dat het zijn XPS 15 van een 1050-gpu zal voorzien en ook Lenovo stopt een 1050-gpu in zijn nieuwe Legion-laptops.