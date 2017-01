Door Julian Huijbregts, dinsdag 17 januari 2017 15:16, 39 reacties • Feedback

Submitter: Arnout33

Dell is begonnen met de verkoop van zijn XPS 15-laptop met GTX 1050-gpu. Prijzen beginnen bij 1499 euro voor de uitvoering met Intel Core i5-7300HQ-processor, 8GB ddr4-ram en een combinatie van een 1TB-hdd met een 32GB-ssd.

Dell verkoopt vijf configuraties van de XPS 15, die allen zijn uitgerust met een Nvidia GTX 1050-gpu. Verschil is er bij de processors, het geheugen, de opslag en de schermresolutie. De uitvoeringen met 4k-resolutie hebben een touchscreen. De behuizing van de XPS 15 is op het dikste punt 17mm dik en versies met alleen een ssd wegen 1,8kg. Inclusief hdd weegt de laptop maximaal 2kg.

Bij de aankondiging van de 2017-versie van de XPS 15 was de grotere maximale accucapaciteit een van de opvallende eigenschappen. De vorige versie werd geleverd met een maximale accucapaciteit van 84Wh. Bij het bestellen van de nieuwe XPS 15 is het op de Nederlandse en Belgische site niet mogelijk om een accu te kiezen. De duurdere modellen lijken echter wel over de 97Wh-accu te beschikken, ondanks dat dit niet op de overzichtspagina met specificaties staat. Dat blijkt als deze toegevoegd worden aan het winkelwagentje. De varianten van 1499 en 1599 euro hebben de 56Wh-accu, terwijl bij de modellen van 1799, 2099 en 2499 euro de 97Wh-accu in de uitgebreide specificaties staat die te zien zijn na het toevoegen van de laptop aan het winkelmandje.

De optionele vingerafdrukscanner is niet verkrijgbaar op dit moment. Dell verklaarde eerder tegenover Notebookcheck dat modellen met vingerafdrukscanner vanaf februari leverbaar zijn. Of dat ook in Nederland en België het geval zal zijn, is niet bekend. Via de zakelijke website van Dell is de vingerafdruklezer wel als optie beschikbaar.

Prijs €1499 €1599 €1799 €2099 €2499 Processor i5-7300HQ i7-7700HQ i7-7700HQ i7-7700HQ i7-7700HQ Geheugen 8GB ddr4 8GB ddr4 16GB ddr4 16GB ddr4 32GB ddr4 Opslag 1TB hdd + 32GB ssd 256GB pcie-ssd 512GB pcie-ssd 512GB pcie-ssd 1TB pcie-ssd Gpu GTX 1050 4GB GTX 1050 4GB GTX 1050 4GB GTX 1050 4GB GTX 1050 4GB Scherm 1920x1080 1920x1080 1920x1080 3840x2160 3840x2160

Update: In tegenstelling tot wat het artikel aanvankelijk meldde, levert Dell de XPS 15 wel met 97Wh-accu. Op de consumentenpagina staat echter onjuist aangegeven dat alle laptops de 56Wh-accu hebben.