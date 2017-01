Door Julian Huijbregts, vrijdag 20 januari 2017 09:22, 55 reacties • Feedback

Dell is begonnen met de verkoop van zijn nieuwe Inspiron 15 7000 Gaming-laptops in de Benelux. De 15,6"-laptops hebben een GTX 1050-videokaart aan boord. Varianten met de 1050 Ti-gpu levert Dell niet in Nederland en BelgiŽ. Het goedkoopste model kost 999 euro.

Dell kondigde de vernieuwde gamelaptops aan tijdens de CES begin januari. De varianten met de Nvidia

GeForce GTX 1050 Ti blijken niet naar de Benelux te komen. In Nederland en België zijn drie configuraties beschikbaar, allen met de reguliere versie van de GTX 1050.

In het goedkoopste model zit een Intel Core i5-7300HQ-processor en 8GB ram, terwijl in de twee duurdere versies een Core i7-7700HQ is gehuisvest met 16GB ddr4-geheugen. Alle modellen hebben een ssd van minimaal 256GB en er is een configuratie met daarnaast een 1TB-hdd.

Twee uitvoeringen hebben een full-hd-scherm, de duurste heeft een uhd-paneel met een resolutie van 3840x2160 pixels. Het is niet mogelijk om de configuraties bij aanschaf verder aan te passen. De Inspiron Gaming-laptops zijn zo'n 2,5 dik en wegen vanaf 2,62kg. Er zijn drie usb 3.0-poorten en een hdmi 2.0-aansluiting aanwezig. Alle modellen zijn voorzien van een accu met een capaciteit van 74Wh.