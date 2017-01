Door Arnoud Wokke, vrijdag 20 januari 2017 07:35, 83 reacties • Feedback

De Nintendo Switch ondersteunt geen streamingdiensten voor films en series als hij uitkomt over anderhalve maand. Dat heeft de hardwaremaker bekendgemaakt. De fabrikant wil nog niets zeggen over het spelen van games voor oudere consoles op de Switch.

Nintendo heeft wel in overweging om streamingdiensten toe te laten op het platform, blijkt uit de antwoorden van vragen die gamesite Kotaku heeft gesteld. Ondersteuning voor diensten als Netflix moet daarmee bij een toekomstige update komen.

De Japanse fabrikant overweegt ook om de Switch in de toekomst compatibel maken met controllers voor oudere consoles, net zoals dat gebruikers van een Wii U nu hun oude Wii-controllers kunnen gebruiken. Het is onbekend voor welke controllers Nintendo ondersteuning overweegt in te bouwen.

De spelletjesmaker bevestigt dat de Switch voor opslag van onder meer dlc gebruik kan maken van micro-sdxc-kaartjes tot 2TB. Als er een kaartje is, gebruikt het systeem dat voor het opslaan van patches en dlc voor games. Saved games staan wel op de interne 32GB-opslag.

Nintendo demonstreerde vorige week de Switch voor het eerst. De kruising tussen console en handheld komt over anderhalve maand wereldwijd uit. De belangrijkste game bij de release is Zelda: Breath of the Wild. De console gaat in Nederland vanaf 309 euro kosten.