Door Jurian Ubachs, zaterdag 14 januari 2017 09:30, 43 reacties • Feedback

Nintendo noemde het een uniek evenement in de historie van het bedrijf. Op vrijdag 13 januari organiseerde het Japanse bedrijf wereldwijd diverse sessies waarbij journalisten en andere gelukkigen voor het eerst aan de slag mochten met de nieuwe console, de Nintendo Switch. Het apparaat, dat tot dan toe in nevelen was gehuld, werd uitgebreid voorgesteld aan een online miljoenenpubliek, en aan kleinere groepjes op de diverse fysieke locaties waar de Switch klaarstond om te worden uitgeprobeerd. Ook Tweakers behoorde tot de media die mochten afreizen voor een eerste speelsessie, en waagde zich onder meer aan The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Super Mario Kart 8 Deluxe, en Splatoon 2. Centraal in de sessie stond natuurlijk de nieuwe hardware, die vanaf 3 maart voor 300 euro verkrijgbaar is.

Kleiner dan verwacht: dat was de gedachte die als eerste door ons hoofd schoot terwijl we ons klaarmaakten voor een eerste potje Mario Kart 8 Deluxe, het spel waarmee de speelsessies met de Switch startten. Nintendo had het Europese journaille verdeeld over Londen, Parijs en Frankfurt, waarbij de Nederlandse pers uitverkoren was om een bezoekje te brengen aan de Duitse stad aan de Main. Ter plekke kon het volledige aanbod aan launch-titels van de Nintendo Switch worden uitgeprobeerd, maar dus ook de net wat later verschijnende, uitgebreide versie van 's werelds meest populaire kartspel, dat op de Tweakers-redactie nog steeds dagelijks wordt gespeeld. Deze Deluxe-versie van Mario Kart 8 was dan ook zeker niet het hoofdgerecht van de dag, maar eerder het bestek waarmee we het hoofdgerecht tot ons konden nemen.

Dat hoofdgerecht was uiteraard de Nintendo Switch zelf. De nieuwe console is in aantocht en er valt veel over te vertellen. Om te beginnen zou je kunnen stellen dat de Switch niet simpelweg een console is. We hebben te maken met een 3-in-1-apparaat, dat dienst kan doen als spelcomputer in de huiskamer, als game-tablet en als tabeltop-console. De manier waarop je de twee losse Joy-Con-controllers gebruikt, verandert daarbij ook telkens. Gebruik je de Switch als tablet, dan klik je ze met een schuifsysteem aan weerszijden vast aan het scherm, waardoor er een creatie ontstaat die min of meer een stijlvolle versie van de Wii U Gamepad is. Haal de controllers los, zet het scherm met de standaard die achterop zit rechtop op een tafel, en je hebt een opstelling waarbij je met twee spelers kunt gamen. Beide spelers gebruiken dan één Joy-Con en kijken naar het kleine schermpje. Dan is er nog de constructie waarbij je beide Joy-Cons vastmaakt aan een middenstuk. Het geheel vormt dan samen een traditionele controller. Gamen kan ook dan op het scherm van de Switch zelf, maar die kan ook in een dok gezet worden, dat op zijn beurt middels hdmi aangesloten wordt op je tv. Op deze manier is de Nintendo Switch dus een 'normale' console.

Deze drie varianten brengen veel mogelijkheden met zich mee. Wat dat betreft baart de 'standaard'-modus het minste opzien. Hier heeft de Switch niet direct iets dat het apparaat onderscheidt van andere spelcomputers. Dat wordt anders als je een van de andere varianten gebruikt. In zijn tabletvorm laat de Switch gamers minstens 2,5 en maximaal 6 uur spelen voordat het apparaat moet worden opgeladen. Dat betekent dat gamers hun potje Zelda mee kunnen nemen in de trein en zonder problemen de reis van of naar hun werk helemaal kunnen invullen met avonturen in Hyrule. Alleen dat zou voor veel gamers al genoeg kunnen zijn om de Switch in huis te halen. Ben je eenmaal op je werk en heb je een collega die zin heeft in een potje Mario Kart, dan zet je het scherm los op tafel en kun je direct met twee personen Mario Kart 8 Deluxe spelen, doordat beide spelers maar een van beide Joy-Con-controllers hoeven te gebruiken. Beschik je over nog een Joy-Con-set, dan kun je zelfs met vier spelers tegelijk spelen. Een console meenemen naar iemand anders was nog nooit zo makkelijk.

Zo is ook meteen de naam van het apparaat verklaard. De console neemt verschillende gedaantes aan, afhankelijk van de eisen van de speler op een willekeurig moment, en spelers kunnen daar makkelijk tussen wisselen. We konden helaas niet uitproberen hoe makkelijk het werkt om binnen een game te wisselen van Switch-modus. In theorie is het mogelijk om thuis Zelda op te starten en te gaan gamen, om vervolgens de tablet uit het dok te halen als je weg moet. Je hangt de Joy-Cons aan die tablet en kunt - in theorie - direct doorgaan. Afgaande op de soepele spelervaringen tijdens deze testdag zou het volgens ons best zo kunnen zijn dat dat inderdaad zo werkt, maar zeker weten doen we dat dus nog niet. Dergelijke testjes vereisen meer vrijheid en meer tijd dan Nintendo ons nu, een ruwe zes weken voor release, kon bieden.