Door Paul Hulsebosch, dinsdag 14 februari 2017 15:34, 2 reacties • Feedback

Submitter: ronkerz

The Legend of Zelda: Breath of the Wild krijgt twee grote uitbreidingen die gebundeld worden in een Expansion Pass die 20 euro kost. Beide verschijnen nog dit jaar en de uitbreidingen zijn niet los te koop. De eerste uitbreiding bevat Hard Mode en de Cave of Trials.

Via een video worden de plannen voor de uitbreidingen aangekondigd door producer Eiji Aonuma. Hij kondigt aan dat The Legend of Zelda: Breath of the Wild de eerste game uit de Zelda-reeks is die betaalde uitbreidingen krijgt. Er verschijnen er twee. De eerste is ergens gedurende de zomermaanden beschikbaar, de tweede verschijnt eind dit jaar. In de eerste uitbreiding krijgt de game een extra Hard Mode en de Cave of the Trials-challenge. Daarnaast krijgt de kaart die spelers in de game kunnen bekijken extra functionaliteit. De tweede uitbreiding bevat een nieuwe dungeon, nieuwe challenges en new original story.

De twee uitbreidingen zijn niet los te koop, maar enkel via aanschaf van een Expansion Pass, die 20 euro gaat kosten. Wie de pas koopt krijgt als extra nog wat kledingstukken die de speler kan gebruiken om hoofdrolspeler Link aan te kleden. Hoewel de twee uitbreidingen pas maanden na de release van de game verschijnen, zijn de extra kledingstukken al op 3 maart te gebruiken, als de game in de winkel verschijnt. The Legend of Zelda: Breath of the Wild verschijnt tegelijk met de Switch, de nieuwe console van Nintendo. De game is ook verkrijgbaar voor de voorganger van de Switch, Wii U.

De Expansion Pass van The Legend of Zelda: Breath of the Wild