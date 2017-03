Door Sander van Voorst, dinsdag 7 maart 2017 07:31, 2 reacties • Feedback

Nintendo heeft in een interview bekend gemaakt dat zijn Switch-console in de eerste twee dagen meer exemplaren Noord- en Zuid-Amerika heeft verkocht dan voorgaande modellen. De bestverkopende console voor de Switch was de Wii.

De informatie is afkomstig van New York Times-journalist Nick Wingfield, die een interview deed met de Amerikaanse Nintendo-topman Reggie Fils-Aimé. Het record is gevestigd in de eerste twee releasedagen van de Switch van vrijdag op zaterdag. Precieze aantallen zijn nog niet bekend. Wingfield voegt daaraan toe dat Zelda: Breath Of The Wild de bestverkopende standalone-titel voor Nintento tot nu toe is. Hiervoor was dat Super Mario voor de Nintendo 64.

VentureBeat beroept zich op cijfers van Bloomberg-schrijver Yuji Nakamura als het gaat om de verkopen van de Switch in Japan. Daar zijn tot nu toe 313.700 exemplaren verkocht. Dat is minder dan de verkopen van de Wii in de eerste week, die in dat land neerkwamen op 371.900. De nieuwe console scoorde wel beter dan de Wii U, die 308.600 verkochte exemplaren opleverde .

Cijfers over de Europese verkoop van de Switch zijn er nog niet. De console ging ook hier op vrijdag in de verkoop voor een prijs van 329 euro.

Videoreview Switch