Door Arnoud Wokke, vrijdag 14 april 2017 07:28

Nintendo heeft volgens analistenbureau NPD Group tot nu toe in de VS meer Switch-versies van de game The Legend of Zelda: Breath of the Wild verkocht dan exemplaren van de console zelf. Dat komt volgens het analistenbureau door mensen die de game dubbel hebben gekocht.

Sommige mensen hebben volgens NPD Group een 'limited edition' van de game gekocht en ingepakt gelaten, terwijl ze een tweede versie hebben aangeschaft om de game daadwerkelijk te spelen. NPD Group houdt het erop dat Nintedo in de Verenigde Staten de Switch 906.000 keer heeft verkocht, terwijl de Zelda-game 925.000 over de toonbank zou zijn gegaan. Van de Wii U-versie kon Nintendo er nog eens meer dan 400.000 slijten.

NPD houdt alleen verkopen van games en consoles bij in de Verenigde Staten en levert geen cijfers over andere delen van de wereld. Daardoor is het niet duidelijk hoe het zit met de leveringen in bijvoorbeeld Europa. Nintendo begon met de levering van de Switch en de Zelda-game begin maart. Tweakers publiceerde toen ook een review van zowel de Switch als Breath of the Wild.

