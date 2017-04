Door Joris Jansen, maandag 24 april 2017 20:35, 24 reacties • Feedback

Ontwikkelaar Andrew Sampson heeft gezegd dat de nog uit te brengen app Rainway, waarmee pc-games naar mobiele apparaten kunnen worden gestreamd, in de Nintendo eShop zal verschijnen. Dat betekent dat Nintendo deze functionaliteit waarschijnlijk officieel zal ondersteunen.

Sampson maakte eerder al bekend bezig te zijn met de ontwikkeling van de app Rainway en dat er ook een versie voor de Nintendo Switch zou komen, maar nu heeft de ontwikkelaar op Reddit bevestigd dat Rainway beschikbaar zal komen in de Nintendo eShop. Sampson meldde ook dat hij hoopt dat de bètaperiode van Rainway in mei zal beginnen. Nintendo heeft nog niet bevestigd dat de app in de eShop zal verschijnen.

Rainway is een app die volgens de maker door mobiele apparaten met een webbrowser geheel gratis is te gebruiken. Er is geen additionele hardware nodig, enkel een enigszins moderne desktop met een gpu die DirectX 11 ondersteunt. Rainway werkt via het msg-protocol en zal werken via de webbrowser, maar er komen ook speciale Rainway-apps uit voor Android, iOS en de Xbox One. Omdat het via een webbrowers werkt, kunnen gebruikers van Rainway ook games streamen naar computers die draaien op macOS en Linux.

Volgens de ontwikkelaar is het via Rainway mogelijk om pc-games naar mobiele apparaten te streamen en op 60fps te spelen. Mogelijk zal Rainway op de Nintendo Switch werken via de browser-app van de console, die vooralsnog echter alleen via een webkit-exploit is te gebruiken.

Apps zoals Nvidia Gamestream en Moonlight maken het al mogelijk om games te streamen naar mobiele apparaten, maar de Nintendo Switch wordt daarbij niet ondersteund.