Door Joris Jansen, maandag 24 april 2017 21:40, 11 reacties • Feedback

DJI heeft een headset gepresenteerd waarmee gebruikers een aantal drones van het Chinese bedrijf kunnen besturen via hoofdbewegingen. De headset, genaamd 'Goggles, toont de camerabeelden rechtstreeks in het brilgedeelte van de headset, zodat de gebruiker als het ware meevliegt.

De headset projecteert een videostream afkomstig van de gebruikte drone, waardoor de gebruiker als het ware vanuit een eerstepersoonspersectief met de drone meekijkt. Een gebruiker kan met de Goggles de drone naar links en rechts laten draaien (gieren) door middel van zijwaartse hoofdbewegingen. Daarnaast is er een modus waarbij de gebruiker via hoofdbewegingen de camera kan laten draaien, waarbij de drone zelf niet kan worden bestuurd. Deze besturingsmodi zijn mogelijk door een ingebouwde versnellingsmeter en gyroscoop. Het is niet mogelijk de drone met hoofdbewegingen te laten stijgen en dalen.

De DJI Goggles bestaat uit een hoofdband en een brilgedeelte. Beide onderdelen wegen elk ongeveer 500 gram. De twee schermen in de bril, elk voor één oog, hebben een resolutie van 1920x1080. Door middel van een bundelsplitser wordt het beeld voor elk oog gepresenteerd, waarbij er door middel van polarisatie geen overlap tussen de beelden van beide ogen zou moeten optreden. Er zijn twee kijkmodi: een met een 720p-resolutie die beelden met 60fps toont en een modus in 1080p met 30fps. De latency is in beide modi 110ms. Om het instellingenmenu te bedienen is een touchpad aanwezig. De batterij in de hoofdband houdt het zes uur vol.

De headset is te gebruiken met de Mavic Pro en drones uit de Phantom 4 series en de Inspire series. Er kunnen tot vier exemplaren van de Goggles tegelijkertijd worden verbonden met de Mavi Pro; of dit ook geldt voor de andere ondersteunde drones is onduidelijk. In de hoofdband zitten antennes verwerkt die volgens DJI een betrouwbare 360-graden-verbinding mogelijk maken, waarbij het niet uitmaakt waar de drone zich ten opzichte van de Goggles-gebruiker bevindt.

Goggles is op de website van DJI beschikbaar als preorder voor 449 dollar. De headset zal waarschijnlijk vanaf 20 mei worden geleverd.