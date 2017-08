'Amerikaanse leger ziet af van gebruik DJI-drones om beveiligingsproblemen'

Uit een uitgelekte memo van het Amerikaanse ministerie van Defensie blijkt dat het leger wil stoppen met het gebruik van drones van het Chinese bedrijf DJI. Dit zou te maken hebben met kwetsbaarheden in de producten. Het ministerie heeft de echtheid van de memo nog niet bevestigd.

De memo is gepubliceerd door dronewebsite sUAS News. Het document vermeldt dat de DJI-exemplaren de meestgebruikte drones zijn binnen het Amerikaanse leger. Verderop staat: "Door de toegenomen aandacht voor kwetsbaarheden in DJI-producten is bepaald dat het Amerikaanse leger stopt met het gebruik van alle producten van DJI." Dat zou buiten drones ook gelden voor alle apparaten en software waarin componenten van DJI aanwezig zijn.

Het ministerie van Defensie heeft nog niet op de memo gereageerd, schrijven onder meer The Verge en The Register. Daardoor is onduidelijk om wat voor kwetsbaarheden het precies gaat. Dronefabrikant DJI heeft wel een reactie aan de sites afgegeven. Daarin staat dat het bedrijf 'verrast en teleurgesteld' is in de beslissing, die niet van tevoren door het leger is gecommuniceerd. Het wil dan ook zelf contact opnemen om de inhoud van de memo te bevestigen.

DJI voerde in mei restricties in voor gebruikers die de drones weigeren te registreren. Met de registratieplicht wil het bedrijf bereiken dat gebruikers maatregelen als geofencing niet kunnen omzeilen. Omdat dit wel gebeurt, kwam de fabrikant enkele dagen geleden met een firmware-update.

DJI's Spark-drone