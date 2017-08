DJI ontwikkelt 'privacymodus' zonder gegevensoverdracht voor drones

DJI ontwikkelt een nieuwe modus voor zijn drones, waarbij alle actieve gegevensverbindingen met zijn servers worden verbroken. Daarmee moet de privacy van zijn klanten beter gewaarborgd zijn. Onlangs besloot het Amerikaanse leger te stoppen met het gebruik van de Chinese drones.

DJI meldt dat zijn drones 'regelmatig via internet communiceren' om onder meer lokale kaarten, app-updates, radiofrequenties en geofencing-gegevens binnen te halen. Als een gebruiker de nieuwe 'local data'-modus activeert, stopt de drone met alle communicatie. Dit betekent volgens de fabrikant dat bijvoorbeeld informatie over updates of vluchtrestricties niet meer binnenkomt, maar dat het de gebruiker een mogelijkheid biedt om 'gevoelige vluchten' uit te voeren, bijvoorbeeld voor overheidstaken.

Het Chinese bedrijf zegt zich met de wijziging op zijn zakelijke klanten te richten, naast publieke en private instellingen. Een woordvoerder zegt tegen TechCrunch dat de nieuwe functie geen reactie is op het nieuws dat het Amerikaanse leger het gebruik van de drones stillegt. "We reageren niet op het leger, dat zijn zorgen nooit aan ons kenbaar heeft gemaakt", aldus de woordvoerder.

Begin deze maand verscheen er een memo online waarin het Amerikaanse leger besloot geen DJI-drones meer in te zetten vanwege kwetsbaarheden, zonder verder daarover in detail te treden. Uit het document was op te maken dat de DJI-exemplaren de meestgebruikte drones zijn binnen het Amerikaanse leger.

DJI vermeldt in zijn aankondiging dat de nieuwe functie uitkomt door de apps DJI Go, Go 4, XT Pro, Pilot en Ground Station Pro. Het waarschuwt dat de functie mogelijk niet beschikbaar is in gebieden waar een internetverbinding is verplicht door lokale wetten of regels.

DJI Inspire 2