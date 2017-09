Internationale Burgerluchtvaartorganisatie VN bepleit wereldwijd droneregister

De International Civil Aviation Organization, een onderdeel van de Verenigde Naties, bepleit een wereldwijd register van drones, hun eigenaren en gebruikers. De organisatie voorziet anders situaties waarin het werk fabrikanten en wetshandhavers ernstig belemmerd wordt.

De organisatie, die niet de autoriteit heeft om de lidstaten van de Verenigde Naties ergens toe te verplichten, wil niet dat bijvoorbeeld de VS, China en Europa ieder een eigen standaard registratiesysteem ontwikkelen. De ICAO voorziet dat bijvoorbeeld politiemachten wereldwijd zonder een dergelijk register allerlei verschillende soorten apparatuur aan boord moeten hebben om zeker te zijn dat ze drones uit alle regionen van de wereld kunnen identificeren. Ook fabrikanten van drones zouden er baat bij hebben als hun voertuigen maar aan een enkele registratiestandaard hoeven te voldoen, waarna ze gewoon wereldwijd verkocht kunnen worden.

Het gebruik van drones door zowel professionals, amateurs als overheden neemt met de dag toe. Echter, overal wordt nog hard gewerkt aan regelgeving omtrent de onbemande voertuigen. Dit terwijl drones naast bona fide toepassingen ook gevaren met zich meebrengen en criminelen ook het nut van de vliegtuigen inzien.

Tegenover persbureau Reuters zegt een functionaris van NASA dat het 'slim' is dat de organisatie zich hard maakt voor een globale standaard. Ook voor de gebruiker levert dit voordelen op: wanneer een drone voldoet aan een wereldwijde standaard wat betreft registratie, wordt het onwaarschijnlijk dat een drone gekocht in een land verboden is om te gebruiken in een ander land.

De organisatie houdt op 22 en 23 september een symposium waar het kwesties als het registreren en traceren van drones gaat bespreken. Ook de noodzaak rond geofencing, het softwarematig tegen drones afbakenen van bijvoorbeeld vliegvelden, wordt besproken. Techbedrijven als Google en Amazon zijn daar ook aanwezig.

Of een dergelijke wereldwijde standaard realiteit wordt, is nog maar de vraag. Europa is zelf al bezig met het formuleren van dronewetgeving, waarvan de eerste fase in 2019 gereed moet zijn. Ondertussen wordt in de VS aan hetzelfde gewerkt, maar daar hebben noncommerciële gebruikers via de rechter afgedwongen dat zij hun drones niet hoeven te registreren.