Australisch leger gebruikt in bepaalde militaire situaties weer DJI-drones

De Australische regering heeft het leger in augustus toestemming gegeven om Chinese DJI-drones weer te gebruiken. Het gebruik van de drones werd tijdelijk verboden in navolging van een besluit van het Amerikaanse leger, maar nu mogen de drones weer gebruikt worden in bepaalde situaties.

De Australische regering heeft het gebruik van de DJI-drones door de strijdkrachten nu toegestaan voor niet-geheime operaties. Dat heeft de Australische minister van Defensie, Marise Payne, gezegd tijdens een bezoek aan de VS, zo meldt de Australische krant The Australian.

De minister werd gevraagd of er op basis van het eigen Australische onderzoek ook is besloten om de drones niet langer in geheime militaire situaties te gebruiken. Dat bevestigde noch ontkende ze, en gaf daarbij aan dat Australië erg voorzichtig is en zich zeer bewust is van de mogelijke kwetsbaarheden.

De Australische strijdkrachten hadden eerder op 9 augustus een verbod op het gebruik van alle Chinese drones ingevoerd. Dat gebeurde op basis van het besluit van het Amerikaanse leger om het gebruik van alle commerciële DJI-drones te verbieden wegens vermeende aanwezige kwetsbaarheden. Op 21 augustus is het gebruik van de drones door het Australische leger weer hervat. Er zouden zo'n 40 DJI-drones in gebruik zijn bij het leger.

In reactie op het Amerikaanse verbod, besloot DJI op 14 augustus een 'privacymodus' te ontwikkelen waarbij alle actieve gegevensverbindingen met zijn servers worden verbroken. Dit betekent volgens de fabrikant dat bijvoorbeeld informatie over updates of vluchtrestricties niet meer binnenkomt, wat de gebruiker de mogelijkheid biedt om 'gevoelige vluchten' uit te voeren, bijvoorbeeld voor overheidstaken.

De kleine Spark-drone van DJI.