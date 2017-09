EVGA brengt GTX 1080 Ti-videokaart met 12Gbit/s-geheugen uit

EVGA brengt een GTX 1080 Ti-videokaart uit met 11GB gddr5x-geheugen dat geklokt is op 1500MHz, voor een effectieve doorvoersnelheid van 12Gbit/s. Dat levert een bandbreedte op die 9 procent hoger is dan bij modellen met 11Gbit/s-geheugen.

Dankzij het snellere geheugen heeft de EVGA GeForce GTX 1080 Ti FTW3 Elite een bandbreedte van 528,3GB/s. Bij uitvoeringen van GTX 1080 Ti's met 11Gbit/s-geheugen is dat 484GB/s. De bandbreedte komt in de buurt van die van de Titan Xp, die haalt 547,7GB/s met iets langzamer 11,4Gbit/s-geheugen. Het absolute topmodel van Nvidia heeft echter een bredere 384bits-bus, de GTX 1080 Ti heeft een 352bits-bus.

EVGA geeft ook de gpu een overklok. De baseclock is 1569MHz en de boostclock staat ingesteld op 1683MHz. Het nieuwe Elite-model is verder gelijk aan de bestaande FTW3 Gaming-uitvoering en beschikt over dezelfde koeler. Er is een witte en zwarte uitvoering beschikbaar.

Op zijn website noemt EVGA een prijs van 910 euro, maar ingelogde klanten zouden nog een onbekende korting krijgen. In ieder geval is te verwachten dat de FTW3 Elite duurder is dan de FTW3 Gaming-variant met langzamer geheugen. Dat model staat in de Pricewatch voor 889 euro.