EVGA heeft een GTX 1080 Ti-videokaart met een all-in-one waterkoeler aangekondigd. De SC2 Hybrid-uitvoering heeft negen sensoren op het pcb die de temperatuur in de gaten houden. De fabrikant stelt de boostclock in op 1670MHz.

Daarmee is de boostsnelheid een kleine 100MHz hoger dan de referentiesnelheid van 1582MHz, die Nvidia voor de GTX 1080 Ti opgeeft. De baseclock van de EVGA-kaart is 1556MHz. Naast een waterblok en 120mm-radiator heeft de videokaart een reguliere ventilator, die onderdelen zoals de vrm's moet koelhouden.

Het waterblok heeft een koperen basis en staat door middel van koper ook in verbinding met de geheugenmodules op het pcb. Volgens EVGA wordt de temperatuur van verschillende componenten met negen temperatuursensoren in de gaten gehouden en wordt de kaart op specifieke plekken gekoeld als dat nodig is. De temperatuur van alle sensoren kan uitgelezen worden in de meegeleverde software.

Op de videokaart zit 11GB gddr5x-geheugen met een snelheid van 11Gbit/s. Ten opzichte van de referentie-uitvoering is het geheugen niet overgeklokt. De videokaart is 266,7mm lang en neemt twee slots aan ruimte in. Een adviesprijs heeft EVGA nog niet bekendgemaakt.