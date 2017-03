Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 3 maart 2017 12:12, 36 reacties • Feedback

Zotac en Inno3D hebben Nvidia GeForce GTX 1080 Ti-videokaarten met eigen koelers aangekondigd. Bij Zotac gaat het om een PGF-model met drie ventilators en ledverlichting. Inno3D brengt de kaart met i iChiLL X3- en X4-koeling uit.

Volgens Videocardz is de Zotac Ti GTX 1080 PGF de eerste aangekondigde versie van de GTX 1080 Ti die over twee 8-pinsstroomconnectors beschikt. Het gaat om een tripleslotskaart met drie ventilators en rgb-verlichting. Voorlopig zijn er alleen renders van de kaart verschenen en de kaart zou later deze maand op de Chinese markt moeten verschijnen.

Inno3D komt met de GeForce GTX 1080 Ti iChiLL X3 en X4, naast de eerder aangekondigde Founders Edition van de kaart. De iChill X3 heeft drie ventilators in een relatief traditionele opstelling. De X4-versie voegt een vierde 50mm-ventilator aan de zijkant toe. De fabrikant voegt zijn Herculez Armor-backplate toe. Details als kloksnelheden worden nog niet bekendgemaakt door de fabrikanten.

Nvidia introduceerde de GTX 1080 Ti afgelopen woensdag en de verkoop van de kaart start volgende week.