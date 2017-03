Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 3 maart 2017 12:00, 16 reacties • Feedback

Lenovo gaat al zijn smartphones in de toekomst onder de merknaam Motorola uitbrengen, ook de modellen die nu nog onder eigen naam of het submerk Zuk verschijnen. Een jaar geleden nog verving het bedrijf de Motorola-merknaam nog door 'Moto by Lenovo'.

Lenovo gaat de merknaam Motorola bij de Moto Z 'nieuw leven inblazen', schrijft Cnet op basis van een gesprek met voorzitter en president van Motorola, Aymar de Lencquesaing. De Lenovo-merknaam moet op termijn verdwijnen en vervangen worden door Motorola.

Dat zal geleidelijk gaan, afhankelijk van de positie van de twee merknamen op markten wereldwijd. Zo zou 'Motorola' bekendheid genieten in bijvoorbeeld Brazilië, terwijl Lenovo als merknaam een sterke positie heeft in Rusland. Zelfs in thuisland China moet uiteindelijk Motorola de naam worden waaronder de smartphones van het bedrijf verschijnen en ook submerken als Zuk moeten daar verdwijnen.

De stap is opvallend, omdat Lenovo een jaar geleden de naam Motorola bij smartphones inruilde voor de aanduiding 'Moto by Lenovo'. De naam is nooit volledig verdwenen; de smartphones staan bijvoorbeeld op de Motorola-site en in de praktijk bleven velen klanten en media de naam Motorola gebruiken. Ook het 'M'-batwing-logo is Lenovo gewoon blijven gebruiken. Tijdens de MWC 2017 in Barcelona was de Motorola-naam nog niet zichtbaar bij de Lenovo-stand op de beursvloer, al had Lenovo het batwing-logo wel prominente plekken gegeven.