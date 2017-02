Door Julian Huijbregts, zondag 26 februari 2017 18:51, 13 reacties • Feedback

Lenovo heeft voorafgaande aan de start van het Mobile World Congress de Moto G5 en Moto G5 Plus aangekondigd. Het uiterlijk van de twee metalen toestellen is grotendeels gelijk, op de grootte na. De Moto G5 Plus heeft een 5,2"-scherm, terwijl de G5 een 5"-lcd heeft.

Lenovo stopt een Snapdragon 430-soc in de Moto G5, het goedkoopste model. Er komen uitvoeringen met 2 of 3GB ram en 16 of 32GB opslagruimte. Het 5"-scherm heeft een full-hd-resolutie en de 13-megapixelcamera is voorzien van een f/2-lens en fasedetectieautofocus. Aan de voorkant zit een camerasensor met een resolutie van 5 megapixel en een f/2.2-lens.

In de duurdere Moto G5 Plus zit een 5,2"-scherm met eveneens 1920x1080 pixels. De soc is de Snapdragon 625-octacore en er is 2, 3 of 4GB ram aanwezig met 16, 32 of 64GB opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 3000mAh, iets meer de 2800mAh van het reguleire model. De camera maakt gebruik van de Sony IMX362-sensor met een resolutie van 12 megapixels en grote pixels van 1,4μm. De lens heeft een diafragma van f/1.7. De frontcamera heeft een 5-megapixelresolutie en eveneens een f/1.7-lens.

De telefoons draaien op Android 7.0 en hebben Google Assistant aan boord. Beide toestellen hebben een micro-usb-poort, Lenovo voorziet de Moto's niet van usb-c. Er is een vingerafdrukscanner aanwezig aan de voorkant van de telefoons. Lenovo legt veel nadruk op de kwaliteit van de aluminium behuizing van de toestellen. Eerdere modellen in de G-serie hadden een behuizing van kunststof. De G5-modellen zullen verkrijgbaar zijn in een donkergrijze en goudkleurige variant.

De Moto G5 is vanaf begin maart verkrijgbaar. De uitvoering met 2GB ram en 16GB opslagruimte kost 199 euro. Halverwege de lente komt de G5 Plus, die kost 279 euro voor de uitvoering met 3GB ram en 32GB opslag. Beide toestellen zijn dualsim.

Model Moto G5 Moto G5 Plus Scherm 5"-lcd, 1920x1080 pixels 5,2"-lcd, 1920x1080 pixels Soc Snapdragon 430 Snapdragon 625 Ram 2 of 3GB 2, 3 of 4GB Opslag 16 of 32GB + micro-sd 16, 32 of 64GB + micro-sd Accu 2800mAh 3000mAh Camera 13MP, pdaf, f/2.0, 1,1μm 12MP, f/1.7, 1,4μm 'dual autofocus pixels' Nfc Nee Ja Afmetingen 144,3,x73x9,5mm 150,2x74x9,7mm Gewicht 144,5g 155g

Lenovo heeft tijdens zijn MWC-presentatie ook aangekondigd dat er later dit jaar een Moto Mod met Amazon Alexa verschijnt voor de Moto Z-toestellen. Met deze uitbreiding kunnen bezitters van de smartphone de spraakgestuurde assistent van Alexa gebruiken. Ook komt er een nieuw Moto Power Pack, waarmee de accucapaciteit wordt uitgebreid. Dit accessoire komt uit in maart voor 49 euro. Later zullen er volgens Lenovo meer Moto Mods verschijnen, waaronder eentje voor draadloos laden en de Gamepad Moto Mod, die dient als controller voor games en ook over een extra accu beschikt.