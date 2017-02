Door Sander van Voorst, maandag 27 februari 2017 11:53, 5 reacties • Feedback

Lenovo heeft op het Mobile World Congress een aantal tablets in zijn Tab-lijn ge´ntroduceerd. Het gaat om vier modellen, waarvan twee onder de naam Tab 4 vallen en twee onder de naam Tab 4 Plus. De tablets draaien Android 7 en hebben Qualcomm-socs.

In beide categorieën zijn er twee schermformaten: 8" en 10". Ondanks de verschillende formaten beschikken de twee Tab 4-tablets over een ips-scherm met een resolutie van 1280x800 pixels. Beide modellen hebben een 64bit Snapdragon 425-quadcore-soc die op maximaal 1,4GHz draait, in combinatie met een Adreno 308-gpu. Ook de opslag is hetzelfde, zo hebben de tablets 2GB werkgeheugen met 16GB oplag, die uit te breiden is met een micro-sd-kaart van maximaal 128GB.

De capaciteit van de accu verschilt wel tussen de twee formaten. Het 8"-model heeft een exemplaar van 4850mAh aan boord, terwijl het bij de 10"-versie om een 7000mAh-model gaat. Verder is er ondersteuning voor 2,4GHz-wifi en bluetooth 4.0, en zijn de tablets geschikt voor de weergave van Dolby Atmos via dubbele speakers. Aan de achterkant hebben de tablets een vijfmegapixelcamera met autofocus; aan de voorkant is dat een tweemegapixelvariant.

De twee tablets van de Plus-variant verschillen op meerdere punten van de normale Tab 4-modellen. Zo hebben zij een vingerafdrukscanner aan boord, waarmee gebruikers kunnen inloggen. De 8"- en 10"-ips-schermen hebben een resolutie van 1900x1200 pixels en zijn voorzien van een aanvullende beschermende laag, claimt de fabrikant. Zij draaien op een octacore Snapdragon 625-soc met maximaal 2GHz en hebben een Adreno 506-gpu.

De tablets hebben 4GB werkgeheugen en beschikken over 64GB aan opslagruimte. Ook hier is weer uitbreiding met een micro-sd-kaart mogelijk. In tegenstelling tot de micro-usb-poort van de normale Tab 4-modellen hebben de Plus-exemplaren een usb-c-poort. De tablets ondersteunen Quick Charge 3.0 van Qualcomm. Op het gebied van geluid en de accu is er geen verschil met de andere modellen. Dat is er wel met het oog op connectiviteit, zo ondersteunen de Plus-tablets wifi-ac op 2,4 en 5GHz naast bluetooth 4.2. Er is een vijfmegapixelcamera aan de voorkant en een achtmegapixelcamera aan de achterkant.

Alle aangekondigde tablets draaien Android 7 en zijn te koop in combinatie met aanvullende packs. Het 'Kid's Pack' zorgt onder andere voor kindvriendelijke inhoud en parental controls, terwijl het 'Productivity Pack' een bluetooth-toetsenbord omvat dat dienst doet als sleeve en kickstand. De Tab 4-modellen komen eind mei uit en de prijzen van de 8" Tab 4 en de Tab 4 Plus zijn respectievelijk 169 en 259 euro. De 10"-varianten kosten 179 euro en 299 euro voor het Plus-model.